À Nancy, la dégringolade continue

L’AS Nancy Lorraine, reléguée sportivement en National 2, a été rétrogradée administrativement en N3, après son audition par la DNCG. Une nouvelle onde de choc pour la ville, même si les propriétaires du club ont décidé de faire appel. Mais il sera difficile d’éviter le désastre annoncé…

Après le président fantôme – nommé Gauthier Ganaye – dont les visites à Nancy étaient devenues un évènement tant elles étaient rares, et qui a fini par être écarté juste avant la fin de la saison, voici l’actionnaire fantôme. Il se reconnaîtra facilement, mais pour ceux qui prennent le train des mésaventures de l’ASNL en route, celui-ci s’appelle Krishen Sud, est américain et a zappé – officiellement pour raisons de santé – l’audition devant la DNCG, le 27 juin dernier, laissant Sébastien Janodet, le nouveau président, Nathalie Tonnaire, la directrice financière, et l’expert-comptable se débrouiller seuls devant les très pointilleux membres de la gendarmerie du football français.

Deux actionnaires sur quatre s’en vont

Pourtant, Krishen Sud avait demandé – et obtenu – une rallonge d’une semaine pour préparer le grand oral et présenter un budget de National 2, avec, dans un coin de sa tête, l’espoir d’être repêché en National. Mais ce travail de sagouin, initié depuis l’arrivée aux commandes des Américains de New City Capital, présidé par Chien Lee, en janvier 2021, s’est poursuivi ces derniers jours. « C’est vraiment n’importe quoi. Les actionnaires demandent du temps supplémentaire pour présenter un budget. Ils avaient quatre semaines pour le faire, et ils ne l’ont pas fait. Le club a annoncé faire appel, mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir monter un budget en une ou deux semaines, alors qu’ils n’ont pas su le faire en un mois », se lamente un ancien salarié de l’ASNL. Depuis, deux des quatre actionnaires (Paul Conway et Randy Frankiel) ont jeté l’éponge, laissant à Sud et à Chien Lee le soin de trouver une improbable solution. « Tout cela ne sent pas bon. Je suis en colère, comme beaucoup de gens à Nancy. Ces investisseurs ont fait une connerie en nommant Ganaye, lequel n’a rien assumé. Et aujourd’hui, des investisseurs partent sans rien assumer non plus. Ils ont réussi à tout faire foirer, car je n’ai jamais compris en quoi consistait leur projet », râle Olivier Rouyer, un des joueurs historiques du club.…

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com