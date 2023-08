À Metz, l'adieu au roi Mikautadze

À quelques heures seulement de la fin du mercato, le FC Metz a laissé filer son joyau Georges Mikautadze à l’Ajax. Un départ inévitable qui plonge les supporters dans une tristesse infinie et place un nouveau point d’interrogation sur la politique sportive du club.

Georges Mikautadze sera-t-il Messin le 2 septembre ? La question était posée à chaque sortie du FC Metz ces dernières semaines. Le joueur n’y a pas échappé, Pierre Dréossi, le directeur sportif, non plus, et László Bölöni, l’entraîneur, trouvait de nouveaux mots à chaque fois pour faire comprendre son désarroi si son bijou venait à le quitter. La dernière réponse du Hongrois, donnée en conférence de presse à Clermont après une victoire acquise grâce au Roi Georges, foutait les frissons : « Un grand buteur, c’est déjà extrêmement difficile à trouver. Mais quand il s’agit en plus d’un bon gars et qu’on a construit avec lui une relation entraîneur-joueur exceptionnelle, c’est encore bien plus compliqué. S’il doit partir, un de mes yeux va pleurer pour le club et l’autre va se réjouir pour lui… » L’entraîneur de 70 ans a donc sûrement dû verser quelques larmes ce mercredi puisque Mikautadze s’en est allé définitivement du côté de l’Ajax, sans retour possible. Et il pourra en verser d’autres, aussi, en s’apercevant de la tâche qui l’attend désormais, sans guide pour mener sa troupe.

Les enfants de la région ont déserté

Le départ du Géorgien était certes inévitable – les dirigeants messins avaient budgété une vente de leur joueur star devant la DNCG et ont donc tenu leur parole – mais la manière peut interroger. Selon nos informations, il y a longtemps eu deux possibilités dans la tête de Mikautadze : l’Angleterre ou Metz. Le joueur n’était pas contre rester un an de plus en Lorraine, mais il n’aura finalement eu ni l’un ni l’autre. L’Ajax est certainement une meilleure destination pour lui que certains clubs anglais de bas de tableau, mais dans l’affaire, les Grenats n’en sont pas forcément gagnants.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com