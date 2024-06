À Liverpool, Arne Slot veut construire sur l'héritage de Jürgen Klopp

No, I’m not a slot.

Depuis l’annonce surprise du départ de Jürgen Klopp de Liverpool, beaucoup de bruits ont couru concernant le nouvel entraîneur des Reds . Un poste lourd de responsabilités tant le coach allemand a laissé une trace indélébile dans le coeur des supporters, avec un titre de Premier League et une Ligue des Champions entre autres. C’est finalement Arne Slot (ex-Feyenoord) qui a été choisi et pour la première prise de parole du nouvel entraîneur de Liverpool, on a pu en savoir plus sur son projet, et ses intentions, dans des paroles relayées par The Guardian .…

MV pour SOFOOT.com