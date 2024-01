information fournie par So Foot • 20/01/2024 à 11:04

À Laval, un report qui reste en travers de la gorge

Trois jours avant Nantes-Laval en Coupe de France prévu ce samedi, beIN SPORTS a décidé de décaler la rencontre de 14h30 à 17h30. Une décision qui a provoqué l'ire des supporters, notamment visiteurs, et une petite polémique plutôt méritée.

« En raison d’une demande exceptionnelle du diffuseur concernant la programmation TV, l’affiche opposant le FC Nantes, finaliste de la dernière édition de la Coupe de France, au Stade lavallois se tiendra samedi 20 janvier à 17h30. […] La FFF adresse ses excuses pour la gêne occasionnée par cette modification. » Mercredi à 11h51, par la voie d’un communiqué officiel, la Fédération française de football bouleversait, visiblement sans trop en avoir conscience, le week-end foot des amoureux du Stade lavallois et du FC Nantes. Initialement prévu à 14h30 samedi à la Beaujoire, le 16 e de finale de Coupe de France entre Canaris et Tango a été décalé de trois heures, même date, même lieu. Problème : ce changement s’est opéré à trois jours du rendez-vous, quand la plupart des supporters désireux d’assister à ce faux derby (120 kilomètres séparent les deux villes) avaient déjà tout prévu, les 1100 places du parcage visiteur ayant déjà trouvé preneur.

Le match @FCNantes vs @stadelavallois en direct à 17h30 dans le cadre du Multi Coupe sur @beinsports_FR 1 et en intégralité sur @beinsports_FR 2 👍 merci aux 2 clubs et à la @FFF d’avoir pu répondre favorablement à notre demande liée à la programmation de match de Hand 🇫🇷 à 1530 https://t.co/bx4zdL5r9X…

