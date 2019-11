À la une ce mercredi 6 novembre?

France. Lors d'une attaque revendiquée par l'État islamique au Mali, le brigadier Ronan Pointeau a trouvé la mort. Son véhicule blindé a été touché par un engin explosif dans la région de Menala, près du Niger. Le militaire de 24 ans était sur place dans le cadre de l'opération Barkhane. Son corps a été rapatrié en France lundi 4 novembre. Mercredi, son régiment de Spahis lui rend hommage à Valence.Lire aussi Les si inquiétants signes de faiblesse de l'armée malienneJustice. Le feuilleton sur l'héritage de Johnny Hallyday se poursuit. La justice française avait déjà donné raison aux enfants du Taulier, Laura Smet et David Hallyday, en se déclarant compétente pour gérer sa succession. Après le désistement d'appel de Laeticia Hallyday, l'audience de ce mercredi à la cour d'appel de Versailles traitera uniquement des demandes relatives aux frais d'avocats. Laura Smet et David Hallyday demandent en effet le versement de dédommagements afin de rembourser leurs frais d'avocats occasionnés par cet appel. La décision sera probablement mise en délibéré.Lire aussi Héritage de Johnny Hallyday : des dettes colossales à répartir? ?International. En vue des élections législatives le 12 décembre prochain, le Parlement britannique est dissous et la bataille lancée. Pour Boris Johnson, ces élections sont l'occasion de s'assurer une forte majorité et de faire passer son accord sur le Brexit. Face à lui, le leader du Parti travailliste,...