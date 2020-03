À la campagne, les maires ont du mal à faire respecter le confinement

Emmanuel Macron et Édouard Philippe auraient-ils dû davantage faire peur aux Français ? Telle est la question que se posent bon nombre de maires de villages et de petites villes. Car, à l'instar de ce qui se passe dans les grandes agglomérations, les habitants des champs ont du mal à respecter le confinement et continuent de se promener dans les rues comme si de rien n'était. « À la campagne, les limites imposées sont même plus difficiles à comprendre. Certains habitants partent seuls en forêt faire de l'affouage, on a un retraité qui tous les jeudis va à la pêche en solitaire. Comment lui expliquer que même cela pose problème ? » s'interroge Étienne Payeur, directeur général des services de Commercy et responsable de la cellule de crise mise en place dès lundi dans cette petite ville de la Meuse de 6 000 habitants.Les dîners entre amis continuentEt s'il n'y avait que la poursuite d'activités isolées? Dans certaines communes, des habitants continueraient de se recevoir à dîner, de jouer à la pétanque, au foot, ou de faire des virées à vélo à plusieurs. « Pensez-vous vraiment que je peux attraper ce virus ici en pleine campagne ? » répondent ces imprudents aux élus, aux agents de police municipale ou aux gendarmes qu'ils rencontrent et qui leur intiment l'ordre de rentrer chez eux.Lire aussi Confinement : « Cela peut devenir une guerre de tous contre tous »« Sortir n'est pas interdit, rester chez soi est recommandé....