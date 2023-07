À l’OL, le spectre du déclassement

La DNCG a pris des sanctions préventives contre l'OL, ce mardi. L'ère John Textor débute dans un certain flou et sans grandes garanties, laissant planer la menace d'un déclassement de plus en plus important en Ligue 1.

L’ère John Textor aurait pu débuter sur des bases plus saines et plus sereines à l’OL. Il n’y avait pas eu de miracle sur le terrain en fin de saison, avec une ultime défaite contre Nice (3-1) et une 7 e place au classement, synonyme de non-qualification en Coupe d’Europe, encore une fois. Il n’y en n’a pas eu non plus au niveau des finances. Ce mardi, la DNCG a annoncé la couleur, après avoir laissé un délai aux dirigeants rhodaniens pour convaincre le gendarme financier du football français. « Olympique lyonnais : Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations » , pouvait-on lire sur le site de la LFP. Réponse des Gones dans la foulée : « L’Olympique lyonnais a pris note de la décision rendue par la DNCG ce 4 juillet et envisage de faire appel. L’OL regrette que certains éléments factuels, y compris des engagements financiers, fournis par l’actionnaire et ses partenaires, n’aient pas été pris en considération par la DNCG. » Des paroles ne sont pas des preuves aux yeux de l’instance de contrôle, dont la rigueur et la sévérité ont peut-être surpris le nouveau boss américain. Ce n’est pas la promesse d’un mercato déjà raté à Lyon, mais le spectre du déclassement plane plus que jamais sur le club phare des années 2000 en France.

Réaction de l’Olympique Lyonnais à la décision de la DNCG…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com