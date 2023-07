À l’OL, la guerre de succession

Depuis quelques semaines, la nouvelle équipe dirigeante de l'OL doit faire avec les restrictions imposées par la DNCG, et les petits commentaires pernicieux de Jean-Michel Aulas.

C’est le défaut de beaucoup de parents : ils n’arrivent pas à couper le cordon. Depuis quelques semaines, Jean-Michel Aulas se montre très acerbe envers la nouvelle direction de l’OL, récemment sanctionnée par la DNCG de l’encadrement de sa masse salariale et de son budget dédié aux transferts. Après avoir vendu son club à John Textor et à sa société Eagle Football en décembre dernier, le boss historique des Gones devait garder la présidence encore trois ans. Toutefois, le 5 mai, JMA a dû faire ses valises et quitter son bureau, lourdé probablement pour une différence de vision trop importante avec les nouveaux propriétaires. Ces divergences sont de moins en moins mystérieuses en cette fin de mois de juillet. L’Équipe a notamment révélé le plan validé à la fin de l’année 2022 par la DNCG et imaginé par Aulas, promettant, entre autres, les ventes de Malo Gusto, pas encore sur les tablettes de Chelsea, de Castello Lukeba, ou celle de Karl Toko Ekambi, évalué alors à 20 millions d’euros par le board lyonnais. La DNCG, qui se base sur Transfermarkt, n’a pas vu d’estimations farfelues de la part du club, qui promettait donc de vendre pour 112 millions d’euros.

Je n’ai jamais été inquiété par la DNCG. Je n’ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence.…

