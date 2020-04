À l'intérieur d'un Ehpad confiné

Depuis un mois et demi, les Ehpad, en France, sont coupés du reste du monde. Parce que les personnes âgées sont plus vulnérables à l'infection provoquée par le Covid-19, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour préserver leur santé. Les visites - réintroduites dans des conditions très strictes depuis quelques jours - ont été interdites pendant de longues semaines. Et depuis plus d'un mois et demi, les caméras n'ont quasiment pas pu entrer, elles non plus, dans ces établissements.

Certains se sont transformés en mouroirs à huis clos. Des drames s'y produisent, loin des regards. Et quand ce n'est pas le coronavirus qui tue, c'est souvent le chagrin, l'isolement, la solitude. Mais parfois, la vie s'y poursuit, malgré tout, au ralenti. Par chance, sans doute. Grâce, aussi, au dévouement du personnel, qui fait son possible pour compenser l'absence. Le temps s'est arrêté. Le silence s'est installé. La vie s'est figée. Mais elle continue, tant bien que mal.

Lire aussi Jérôme Guedj : « Les Français ne sont pas des salauds avec leurs vieux ! »

Le kinésithérapeute est devenu vidéaste amateur

C'est le cas de l'Ehpad Repotel d'Issy-les-Moulineaux. Un Ehpad que je connais bien, pour y avoir tourné pendant de longues semaines, cet automne, une série documentaire. Depuis, je me suis attachée à Jacqueline, Andrée, Raymonde ou encore Robert, comme s'ils étaient mes grands-parents. J'ai

... Lire la suite sur LePoint.fr