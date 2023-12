À l'heure où se couchent les poules

Cette semaine européenne marque la fin d'une histoire, celle de la phase de poules dans les Coupes d'Europe. La Ligue des champions et ses petites sœurs vont passer à une nouvelle formule, un minichampionnat, et il nous reste la nostalgie de ces compétitions telles qu'on les a connues depuis vingt ans.

Cette semaine européenne n’est pas seulement la dernière de l’année, elle marque la fin d’une époque pour les Coupes d’Europe comme on les connaît depuis longtemps. La phase de poules, avec ses avantages, ses inconvénients, et une certaine nostalgie, maintenant, c’est terminé. Le suspense absolu dans les groupes du PSG et de Manchester United, les matchs couperets Lens-Séville, Salzbourg-Benfica ou Porto-Shakhtar, pour ne citer que les exemples les plus récents, c’est fini. En tout cas, dans cette forme. Dès la saison prochaine, les trois compétitions continentales, de la Ligue des champions à la Ligue Europa Conférence, vont connaître un changement de format. Place à un mini-championnat de 36 équipes, une Ligue des Masters grandeur nature, pour se rapprocher un peu plus de ce que proposait la Superligue, sans le côté fermé à double tour. On imagine que les fans de foot, ceux qui n’ont pas encore perdu la flamme, finiront par se prendre au jeu, comme toujours, même si on ne peut déjà pas s’empêcher de sortir la formule préférée des « vieux cons » : c’était mieux avant.

Une routine parfois chiante, mais réconfortante

Les plus anciens n’ont jamais changé de ligne, la Coupe d’Europe, la vraie, ce sont les matchs à élimination directe, comme au siècle dernier. Les plus jeunes, ceux qui ont grandi avec les exploits de l’OL contre le Bayern Munich ou le Real Madrid, le 8-3 de Monaco contre La Corogne et la voix de Thierry Gilardi sur TF1, n’ont connu que la phase de poules. Sa première introduction remonte même à la saison 1991-1992 (après deux tours à élimination directe), avant que cette formule ne connaisse plusieurs déclinaisons jusqu’à 2003-2004 après quatre années passées avec deux phases de groupes pour le prix d’une. Le format qui va vivre ses dernières heures ce jeudi soir aura tenu vingt ans, ce qui n’est pas rien à l’échelle de l’histoire du foot et de ses perpétuelles évolutions. Il ne faut pas se mentir, la phase de poules a eu son lot de matchs chiants ou sans enjeux, ses groupes déséquilibrés à souhait et l’histoire qui reste gravée dans les mémoires s’écrit plutôt à la fin de l’hiver et au printemps

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com