À jamais les premiers, mais depuis ?

Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Paris at Orange Velodrome on February 26, 2023 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Le 26 mai 1993, l’Olympique de Marseille remportait la première Ligue des champions de l’histoire du football français. Mais ce jour qui aurait dû marquer l’avènement d’un grand d’Europe tricolore est en réalité le point de départ de 30 années de galère pour l’OM, qui n’a jamais retrouvé cette stature. Et qui vit dans le passé depuis.

Le 26 mai 1993, l’Olympique de Marseille est sur le toit de l’Europe. Sept ans après son arrivée, Bernard Tapie a tenu sa promesse, avec deux ans de retard, de remporter la Ligue des champions avec l’OM. « C’était dingue. Je souhaite à tous les supporters de France, même les pires ennemis, de vivre ça un jour, même si je suis encore heureux qu’on soit les seuls à qui c’est arrivé » , se gausse Marco, membre historique du Commando Ultra 84. « On a été les premiers à le vivre, et 30 ans après, on est toujours les seuls. Si on m’avait dit que dans 30 ans, aucun autre club français n’aurait gagné la C1, je ne l’aurais pas cru. Ça montre que c’était pas si simple… » Trois décennies plus tard, c’est toute une ville qui est en fête ce vendredi 26 mai 2023, en souvenir de ses glorieux héros. Des festivités appropriées, selon Marco : « On nous renvoie parfois une sorte d’opposition entre le fait de célébrer Munich et le fait d’être ambitieux : ça n’a pas lieu d’être. On célèbre toujours le 8 mai, le 18 juin. Les grandes dates de l’histoire sont célébrées pour être meilleurs ensuite, et ambitieux. Célébrer Munich, c’est préparer la prochaine victoire. » Peut-être. En attendant, l’OM traverse depuis la pire disette de son existence, et la France attend toujours une deuxième coupe aux grandes oreilles.

Mai 1993, le début de la fin

Depuis le sacre de Munich, l’OM pèse un championnat, trois Coupes de la Ligue, deux Trophées des champions et une coupe Intertoto. Un bilan famélique, malgré les 20 saisons européennes. C’est simple : avec un titre de champion, cette période est la pire dans l’histoire de l’OM. Le triomphe de 1993, qui aurait dû être le point de départ de l’histoire moderne du club, sonne en réalité comme son apogée, avant une inexorable chute. Pourquoi ? Pour Gérard Gili, joueur puis entraîneur de l’OM (à trois reprises…), il faut reprendre depuis ce jour de printemps 1993 : « Munich n’était même pas passé que l’affaire VA-OM avait éclaté. Au-delà de l’image, il y a surtout eu des conséquences sportives dramatiques avec le titre de 1993 retiré, puis la rét

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com