A Grande-Synthe, plus d'un millier de personnes réunies pour Philippe, jeune homme battu à mort

Deux mineurs ont été interpellés dans l'enquête sur la mort de Philippe violemment agressé dans la nuit du 15 au 16 avril à Grande-Synthe. ( AFP / LOIC VENANCE )

"Sous le choc": plus d'un millier de personnes se sont élancées vendredi dans les rues de Grande-Synthe (Nord) pour rendre hommage à Philippe, 22 ans, violemment agressé en pleine nuit après un possible guet-apens via un site de rencontres.

"Hommage à Philippe", peut-on lire sur une grande banderole en tête du cortège, en présence des deux frères de la victime, Dylan et Kelvyn, qui s'est élancé au départ de son ancien lycée à 11H00. Plusieurs personnes, dont beaucoup en tenue blanche, tiennent en main des photo de la victime.

Philippe était "un super ami, gentil, à l’écoute, il était là pour tout le monde", affirme dans la foule Valentine, 26 ans, une amie d’enfance.

"Nous étions dans le même club de jiu-jitsu. Je l’ai connu l’année dernière et ce fut un coup de cœur, il était sympathique, souriant... C’est un choc pour tout le monde", témoigne Louna, 42 ans.

Peu après son agression mortelle dans la nuit de lundi à mardi, deux mineurs de 14 et 15 ans ont été arrêtés.

Ils étaient toujours en garde à vue jeudi soir et doivent être "présentés à un juge d'instruction" vendredi, a précisé la procureure de la République de Dunkerque, Charlotte Huet, dans un communiqué.

Elle doit donner une conférence de presse à Dunkerque à 17H00 vendredi.

- Fractures au visage -

"L'un d'eux a reconnu" l'organisation d'un "guet-apens" contre le jeune homme par l'intermédiaire d'un site de rencontres gratuit, a indiqué jeudi une source policière à l'AFP.

Le site en question, coco.gg, permet d'engager des discussions en renseignant un pseudo, un âge, un sexe et un code postal sans vérification, ni création de compte.

Une enquête pour "meurtre en bande organisée" a été ouverte par le parquet, confiée à la police judiciaire.

Alertés par les pompiers vers 02H00 mardi, les policiers ont découvert le jeune homme gisant sur un parking à l'arrière d'un Carrefour City, avec des fractures et des plaies au visage, avait indiqué mercredi une source policière.

La marche blanche est passée en silence devant le lieu de l'agression où des dizaines de fleurs ont été déposées, sous quelques gouttes de pluie.

Selon un témoin, Philippe a été agressé par trois personnes alors qu'il était en conversation téléphonique. Elles lui auraient dérobé son téléphone portable avant de prendre la fuite, avait rapporté cette source.

Hospitalisé en réanimation, il est décédé mardi soir des suites de ses blessures.

- "Barbarie" -

"On parle d’un homme qui a été (...) véritablement et manifestement supplicié, qui était à terre et qui a été achevé par des coups", a commenté le Premier ministre, Gabriel Attal, jeudi soir sur BFMTV, évoquant un acte de "barbarie".

Selon le frère du jeune homme, il "rentrait de chez un ami, à 100 mètres de la maison" quand il a été agressé.

Décrit comme "sympa, agréable" et "sans problème", Philippe avait travaillé comme animateur dans des centres de loisirs de la ville "sur des petits contrats d'été" et avait aussi été surveillant de cantine, a indiqué à l'AFP Benoit Ferré, le directeur de cabinet du maire de Grande-Synthe.

"Il devait commencer à travailler chez Amazon prochainement", a-t-il ajouté.

M. Attal a adressé jeudi soir "une pensée pour cet homme, pour sa famille, pour ses collègues".

"Nous sommes aujourd’hui sous le choc. Ne cédons pas à la peur, ni à l'esprit de vengeance", avait écrit sur Facebook le maire socialiste de Grande-Synthe, Martial Beyaert, appelant les participants à la marche à défiler dans "le respect" et "la dignité".