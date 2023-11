À dix contre onze, Rennes dompte le Panathinaïkos

En infériorité numérique pendant plus d'une heure, le Stade rennais a quand même pris le dessus sur le Panathinaïkos (3-1) pour s'assurer un hiver européen et se rapprocher de la qualification en Ligue Europa.

Rennes 3-1 Panathinaïkos

Buts : Rieder (9 e ), Salah (65 e ) et Blas (70 e SP) pour le SRFC // Ioannídis (34 e SP) pour le Pana Expulsion : Belocian (33 e ) à Rennes

Il faut croire qu’il y a un Stade rennais différent en championnat et en Coupe d’Europe, cet automne. Il y a surtout eu une équipe à onze puis une autre réduite à dix, plus courageuse, plus combattive et plus appliquée, ce jeudi soir, pour dominer le Panathinaïkos (3-1), malgré plus d’une heure passée en infériorité numérique. Un succès qui assure aux Bretons un hiver européen et qui les met même en bonne position pour poursuivre l’aventure en Ligue Europa. Avec cet espoir, encore, d’avoir assisté à un déclic pour la suite de la saison.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com