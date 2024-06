A court de trésorerie, Caddie lutte pour sa survie

( AFP / FREDERICK FLORIN )

L'administrateur judiciaire du célèbre fabricant de chariots de supermarché Caddie, en redressement et désormais à court de trésorerie, a demandé mardi le placement en liquidation de l'entreprise dont le destin pourrait être tranché le 16 juillet.

"Il n'y a plus de trésorerie pour payer les salaires et l'administrateur judiciaire a demandé" à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne (Bas-Rhin) de convertir le redressement judiciaire, prononcé le 28 mai, en liquidation afin que, juridiquement, l'assurance de garantie de salaires (AGS) "puisse prendre le relais", a indiqué à l'issue de l'audience Me Pierre Dulmet à une trentaine de salariés massés devant les grilles du tribunal.

Initialement, une audience était prévue le 2 juillet pour faire le point sur d'éventuels repreneurs de l'entreprise basée à Dettwiller (Bas-Rhin), en redressement pour la quatrième fois en 10 ans.

Ils ont jusqu'à mercredi 18H00 pour se faire connaître, a expliqué Me Dulmet. Une nouvelle audience devant la juridiction commerciale alsacienne doit se tenir jeudi afin de constater si des offres ont été déposées.

Si des repreneurs se manifestent, une nouvelle audience se tiendra le 16 juillet. Dans le cas contraire, l'entreprise serait liquidée dès jeudi, a-t-il ajouté.

Le propriétaire de Caddie, le groupe Cochez, a toutefois présenté "une lettre d'intention" et déposera "une offre avant demain soir" pour un "projet industriel complètement différent" avec maintien de l'emploi "à hauteur de 40 salariés au minimum", a indiqué de son côté Jonathan Bertrand, le directeur opérationnel de Caddie.

Le groupe Cochez avait déjà annoncé fin mai un "nouveau projet" qui ne reprendrait pas "une grande partie" des 110 salariés.

Une offre potentielle de Stéphane Dedieu, ancien propriétaire de Caddie et toujours actionnaire de l'entreprise, est également évoquée, mais rien de précis n'a filtré, selon Me Dulmet.

Ces annonces ont été accueillies avec scepticisme par les salariés: "C'est pas de la casse sociale, c'est du suicide!", a lancé l'un d'eux.

Déjà au bord de la liquidation en 2022, Caddie avait alors été repris avec l'aide de fonds publics par le groupe Cochez, spécialisé dans le transport et les services industriels basé à Valenciennes, dans le Nord.