À Colmar, une pression constante pour trouver des places en réanimation

« Une micro accalmie » : après quinze jours de « crise aiguë », le Dr Yannick Gottwalles pousse un (léger) soupir de soulagement. « Rien à voir avec une baisse de la prévalence. Simplement, l'organisation que nous avons mise en place commence à porter ses fruits. Disons que c'est un peu plus vivable. C'est en fait assez paradoxal : on a chaque jour plus de patients, mais on a tout de même l'impression que ça tourne mieux. » Et puis, il y eut cette « bonne nouvelle », arrivée en début de semaine et qui a « mis du baume au c?ur » à tout le personnel : « Un premier patient atteint d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, que nous avions intubé, est sorti de réanimation lourde. Pour nous, c'est une petite victoire », témoigne le chef des urgences de l'hôpital Louis-Pasteur de Colmar.Mais l'accalmie fut de courte durée. « On n'est pas sortis du dur, loin de là. Les 40 lits de réanimation conventionnelle que compte à présent l'hôpital sont tous occupés, dont 33 par des patients Covid+, ventilés le plus souvent en mode ventral », décomptait mercredi soir le Dr Gottwalles, en consultant ses listings. Aussitôt, il se ravise : « Pardon? Ces chiffres sont déjà faux, car il faut ajouter deux patients, relativement jeunes d'ailleurs, que nous venons d'intuber ce soir. »Premières évacuations sanitaires par l'arméeCe même jour, deux patients ont été évacués vers d'autres hôpitaux de la région, l'un...