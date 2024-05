À César Luis Menotti, le football reconnaissant

Premier sélectionneur à mener l'Argentine à un titre mondial en 1978 avant d'imposer ses préceptes de jeu à travers le pays et le monde, César Luis Menotti s'est éteint ce dimanche, à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière lui un immense héritage.

En 1978, en pleine dictature militaire, c’est avec un militant communiste sur son banc que l’Argentine brode la première étoile sur son maillot. L’un des paradoxes de la vie de César Luis Menotti, arrivé quatre ans plus tôt au chevet de l’ Albiceleste pour lui redonner ses lettres de noblesse. Une mission accomplie grâce à des principes de jeu bien établis, entre maniement du ballon et jeu offensif assumé. Ce dimanche, c’est bel et bien l’un des plus grands tacticiens de son histoire qu’ont perdu le football et l’Argentine.

Au sommet des 70’s

Cheveux longs et clope au bec, Menotti s’impose vite comme l’un des entraîneurs majeurs de son époque, d’abord à la tête d’une irrésistible équipe d’Huracán avec laquelle il remporte le titre en 1972-1973. Sans jamais hésiter à philosopher sur le football, comme sur la vie. « Dans l’analyse, le football est entouré d’énormément de médiocres , lâchait-il à So Foot voilà quelques années. Ces types-là n’ont que la victoire, acquise n’importe comment, comme grille d’analyse. À partir de là, c’est difficile de débattre. L’ignorance est mise en évidence lorsqu’on évoque la dimension de « beau » . Ça n’existe pas. Personne ne fait de la musique pour que ce soit beau. Si la chose sonne bien, si elle est différente, si elle est profonde, si elle te pénètre, alors là, oui, la beauté apparaît dans le talent. » Du talent, le tacticien en a à disposition à l’approche de la Coupe du monde à la maison, préférant se passer de Diego Maradona, 17 ans et finalement champion du monde U20 sous ses mêmes ordres quelques mois plus tard.…

Par Tom BINET pour SOFOOT.com