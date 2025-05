A Cannes, la dernière "Mission: Impossible" de Tom Cruise

L'acteur et producteur américain Tom Cruise lors d'un photocall pour le film "Mission: Impossible - The Final Reckoning" au 78e Festival de Cannes, le 14 mai 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Après avoir conduit son héros aux quatre coins de la planète, c'est à Cannes que Tom Cruise a mis un point présenté comme final à "Mission: Impossible", en présentant le huitième volet d'une saga aux millions de fans.

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" a été décrit par ses producteurs comme l'ultime volet de cette franchise très rémunératrice, portée sur grand écran par Brian De Palma en 1996.

Tom Cruise le trompe-la-mort a-t-il définitivement enterré Ethan Hunt ? A l'issue d'une projection d'une durée record de 02H49 au Palais des Festivals, le doute reste permis.

Dans le film, en salles en France le 21 mai et dans la même semaine dans le reste du monde, le héros poursuit sa lutte contre une impitoyable intelligence artificielle, appelée l'Entité, qui cherche à anéantir l'humanité en prenant le contrôle des principaux arsenaux nucléaires.

Le public a son lot de scènes d'action mais seulement au bout d'une heure, au terme de longues scènes introductives, un comble pour une série qui mise tout sur les cascades les plus folles, garanties sans trucage, de Tom Cruise.

Au rayon des nouveautés, dans cet opus écrit et tourné avant la réélection de Donald Trump, une Afro-américaine a été élue présidente des Etats-Unis, en la personne de l'ancienne directrice de la CIA Erika Sloane, jouée par Angela Bassett. Et intelligence artificielle mise à part, les ennemis restent les Russes.

Une femme prend une photo d'un écran géant faisant la promotion du film "Mission : Impossible - The Final Reckoning" avec l'acteur américain Tom Cruise devant l'hôtel Carlton, à Cannes, dans le sud de la France, le 13 mai 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )

Visuellement, le précédent opus, "Dead Reckoning" (2023), avait mis la barre haute, avec de mémorables scènes de combat dans un train chutant dans le vide ou un vertigineux saut à moto depuis une falaise.

"The Final Reckoning" relève le gant et propose une plongée dans une épave de sous-marin gisant au fond des abysses et un combat aérien à bord de bimoteurs.

De film en film, les cascades sont devenues "de plus en plus folles", a retracé l'acteur de 62 ans à Cannes. "Les gens peuvent avoir peur de l'inconnu, ça n'a jamais été mon cas (...) Qu'est-ce que je ressens face à la peur? Je me dis: +ouh, c'est stimulant+", a-t-il plastronné.

- "L'aboutissement" -

La franchise dure "depuis 30 ans. C'est le premier film que j'ai officiellement produit et ça signifie tellement pour moi", s'est aussi souvenu Tom Cruise. "On s'est beaucoup amusés à la faire (...) et l'aboutissement intervient maintenant", a-t-il ajouté, aux côtés du réalisateur des derniers films, Christopher McQuarrie.

L'arrivée en costard noir et lunettes aviateur de l'une des dernières stars à pouvoir attirer sur son nom des millions de spectateurs en salles est une belle opération pour le plus grand des festivals de cinéma, au lendemain d'une ouverture très politique, dans un monde déchiré par les conflits et la montée des régimes autoritaires.

En moins de 24 heures, Cannes a accueilli un quota exceptionnel de légendes du cinéma, dont Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, et donc Tom Cruise. Sa présence a électrisé le tapis rouge, où a retenti à plusieurs reprises la musique de "Mission: Impossible", signée Lalo Schifrin, jouée par un orchestre.

La journée a également été marquée par l'ouverture de la compétition, avec deux premiers films en lice pour la Palme d'or: "Sound of Falling", un drame allemand réalisé par une nouvelle venue, Mascha Schilinski, sur quatre générations de femmes, et "Deux procureurs", de Sergueï Loznitsa.

Le réalisateur français Laurent Cantet lors du Festival international du film de Toronto, au Canada, le 11 septembre 2021 ( Getty / Juanito Aguil )

Ce dernier résonnera avec l'actualité: grand nom du cinéma ukrainien, le réalisateur remonte à l'époque des purges staliniennes et promet une plongée "dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom".

Dans les sections parallèles, l'émotion était au rendez-vous avec la projection, en ouverture de la Quinzaine des cinéastes, du film "Enzo".

Laurent Cantet, Palme d'or en 2008 avec "Entre les murs", l'a écrit et préparé avec son partenaire de travail de longue date Robin Campillo, distingué du Grand Prix à Cannes pour "120 battements par minute" en 2017.

Cantet est décédé à 63 ans en avril 2024, juste avant le tournage, et le film a donc été bouclé par Campillo, comme un ultime hommage à son ami disparu.