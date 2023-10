information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 01:01

À Bruxelles, une soirée d’effroi

Alors qu'un attentat a secoué Bruxelles ce lundi quelques minutes avant le match entre la Belgique et la Suède, les spectateurs du stade Roi-Baudoin ont vécu une soirée qu'ils ne sont pas près d'oublier. Récit.

C’était une belle soirée qui s’annonçait au stade du Roi-Baudoin de Bruxelles, ce lundi. La qualification pour le prochain Euro déjà en poche, les Diables Rouges recevaient, devant une foule particulièrement familiale et juvénile, la Suède. À quelques minutes du coup d’envoi, l’ambiance est innocente, alors que les compatriotes de Dejan Kulusevski, éliminés par la victoire de l’Autriche en Azerbaïdjan (0-1) en fin d’après-midi, jouent également pour du beurre. Si l’attentat ayant fait deux morts a déjà secoué la capitale belge depuis une bonne heure, la foule n’a pas encore pris la mesure de la gravité de ce qu’il vient de se passer à cinq kilomètres de là.

Une atmosphère angoissante

Ce n’est qu’à la 20 e minute du match, tandis que les Belges sont menés depuis l’ouverture du score de Viktor Gyökeres au quart d’heure de jeu, que l’atmosphère s’alourdit. Dès lors, les travées se font moins festives, et les journalistes de la tribune de presse commencent à se désintéresser du match. Soit pour faire le point sur les dernières actualités, soit pour rassurer leurs familles. Quelques supporters, sans doute angoissés par la nouvelle et la rumeur qui indique que le terroriste se dirigerait vers cette enceinte, qu’on appelait encore Heysel lors du drame de 1985, tentent de quitter le stade, sans pour autant créer de mouvements de foule. La sécurité les en empêche et les refoulés attendent sagement dans les escaliers. Pour l’instant, le speaker n’a encore rien dit. Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l’histoire des Diables, aura sûrement vécu le penalty le moins célébré de sa carrière, tant son égalisation à la 30 e a laissé quasiment de marbre un stade gagné par l’angoisse minute après minute.…

Tous propos recueillis par MD.

Par Matthieu Darbas, au stade Roi Baudouin, avec Léo Tourbe pour SOFOOT.com