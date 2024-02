information fournie par So Foot • 02/02/2024 à 12:22

À Bordeaux, Gérard Lopez va devoir combler les trous dans les comptes

La crise continue.

Le 10 janvier, le club au scapulaire passait devant la DNCG et voyait sa masse salariale être encadrée. En effet, selon le journal L’Équipe , il ne resterait que cinq millions d’euros dans les caisses du club bordelais. Le propriétaire Gérard Lopez se serait donc engagé à couvrir au fur et à mesure les besoins en liquidités du club. L’idée de l’homme d’affaires reste d’attirer un investisseur entre février et mars pour ne pas avoir à remettre au pot. Pour la Belle Endormie, c’est le premier mercato sans recrue depuis la saison 2006-2007.…

