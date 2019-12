À 82 ans, Jane Fonda risque la prison tous les vendredis

Jane Fonda a fait l'objet de cinq arrestations en trois mois. Et ce n'est sans doute pas fini. Tous les vendredis, l'actrice activiste organise une manif à Washington au Capitole pour dénoncer l'inaction politique en matière de réchauffement climatique. Comme il est interdit de faire des manifs au Congrès, les participants se font arrêter volontairement par la police. Ils sont relâchés quelques heures plus tard en échange d'une amende ou parfois passent une nuit en cellule. Ces actes de désobéissance civile, s'ils rassemblent un nombre limité d'individus, font du bruit, car Jane Fonda attire auprès d'elle des célébrités d'Hollywood, comme Rosanna Arquette, Marg Helgenberger, l'héroïne des Experts, Ted Danson, Sally Field, Diane Lane?Jane Fonda qui vient de fêter ses 82 ans a déménagé à Washington pour exposer l'urgence de la crise climatique et montrer sa solidarité avec les jeunes. Elle se dit inspirée par la croisade menée par la jeune Suédoise Greta Thunberg qui répète qu'il faut agir, car « la maison brûle ». C'est d'ailleurs cette formule qui a conduit Fonda à surnommer ces manifs hebdomadaires Fire Drill Fridays (Les exercices d'alerte incendie du vendredi). « Si vous êtes une célébrité, votre responsabilité est de vous servir de cette célébrité. Particulièrement lorsque l'avenir de l'humanité est en jeu », a-t-elle tweeté.50 ans d'activisme politiqueDepuis début octobre, elle se rend donc tous les vendredis au...