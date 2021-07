9% en moyenne par an : le crowdfunding immobilier résiste à la crise du Covid-19

Investissement assez risqué mais très rentable, le financement participatif d'opérations immobilières séduit de plus en plus de particuliers.

(Photo d'illustration) ( AFP / CHRISTOF STACHE )

Bien plus rémunérateur qu'un Livret A ou une assurance-vie, mais moins risqué que la Bourse, le crowdfunding immobilier est un placement très intéressant en terme de "rendements-risques". Selon le dernier baromètre de la plateforme Fundimmo réalisé en collaboration avec l'agrégateur HelloCrowdfunding auprès de 40 plateformes, le crowfunding immobilier affiche un rendement annuel moyen de 9,2% , avec des investissements allant de 6 à 36 mois, stable malgré la crise du Covid-19 (9,4% au premier semestre 2020).

Ce qui explique pourquoi ce placement séduit de plus en plus de particuliers : 408,1 millions d'euros ont été collectés au 1er semestre, soit 122 % de plus qu'au premier semestre 2020 .

Mais le crowfunding immobilier, c'est quoi exactement ? Il s'agit d'un financement participatifs d'opérations immobilières développé depuis 2014. Plus concrètement, les particuliers prêtent de l'argent aux promoteurs pour qu'ils puissent financer leurs 15 à 20% de fonds propres du total de l'opération , le reste étant financé le crédit bancaire et les Ventes en Etat Futur d'Achèvement (VEFA). "C'est un levier pour lancer le chantier" , souligne Jérémie Benmoussa, président de directoire de Fundimmo, dans les colonnes du Parisien .

Selon le baromètre Fundimmo, le montant moyen financé par projet au premier semestre 2021 était de 872.074 euros , contre 803.570 euros au S1 2020. Une augmentation de 8,5 % qui s'explique par l'intérêt grandissant des gros opérateurs pour des projets de plus en plus conséquents : les projets compris entre 5 et 8 millions d'euros représentent en effet 17 % de la collecte totale au premier semestre 2021, contre 15 % sur l'année 2020.

Comment ça marche ?

"C'est un investissement très simple, tout se fait en ligne", explique Alexandre Toussaint, président de la plateforme Baltis Capital, selon qui "les gens n'ont plus envie d'aller chez leur banquier, ni de remplir des papiers pour un produit d'épargne."

Il faut tout d'abord choisir la plateforme sur laquelle on souhaite investir. Les projets y sont présentés quelques jours avant l'ouverture de la collecte afin que l'investisseur ait le temps de la réflexion. " Le ticket d'entrée est généralement de 1.000 euros mais certaines plateformes proposent 100 euros ou même 1 euro" , précise Laurent Altmayer, directeur de l'agrégateur HelloCrowdfunding. Une fois la collecte lancée, il s'agit d'être réactif, car elle peut se clôturer très vite, parfois en quelques minutes.

Un investissement risqué

Simple et efficace, le crowfunding immobilier est également risqué. En effet, si le taux de défaut, calculé sur la base de projets ayant subi une perte en capital et/ou une perte des intérêts depuis 2012, est évalué à 0,10 % en 20201, en baisse de 0,06 points par rapport à 2020, les retards ont augmenté. Les retards de moins de 6 mois passent ainsi de 4,4 % pour l'année 2020 à 7,1 % sur début 2021, et les retards de plus de 6 mois progressent de 5,7 à 6,2 %.

Une situation due à la crise du Covid-19."Les chantiers ont pris du retard, la commercialisation a été plus longue... Mais les investisseurs ne sont pas lésés car on a le même taux de rémunération, voire un taux bonifié parfois, durant la période de prorogation", assure Jérémie Benmoussa.

A titre d'exemple, pour 1.000 euros à 10 % pendant 24 mois, l'investisseur recevra ses 1.000 euros de capital et 200 euros d'intérêts au bout de deux ans, ou 250 euros d'intérêts en cas de retard de six mois. "Ça reste un investissement non liquide, il ne faut pas avoir besoin de son argent entre-temps" , souligne auprès du Parisien Joachim Dupont, président fondateur d'Anaxago.

Pour limiter les risques, il faut donc investir de petits montants et diversifier ses investissements immobiliers.