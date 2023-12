information fournie par So Foot • 31/12/2023 à 11:54

9 destinations pour Karim Benzema

En délicatesse à Al-Ittihad, Karim Benzema se chercherait une dernière destination pour finir sa carrière. Voici quelques pistes potentielles.

→ Real Madrid

Lorsqu’il a quitté le Real Madrid, Karim Benzema a abandonné un club et ses supporters à leur triste sort : celui de vivre sans numéro 9. Mais Jude Bellingham est arrivé et a décidé de n’en faire qu’à sa tête en enquillant les buts. Suffisant pour voir le Nueve et son bandage sauter dans le premier avion direction Barajas, inquiet de voir tout ce qu’il a bâti l’an dernier se faire écraser par un Anglais aux contours parfaits.

→ L’Olympique lyonnais

Depuis 2020, Lyon nous propose sa version inversée du phénomène de Tanguy. Celle de rapatrier tous ces enfants à la maison. Sur le terrain, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont ainsi accepté la fantaisie, au même titre que Rémy Vercoutre, Ludovic Giuly, ou Fabio Grosso en coulisses. Mais alors, on n’attend pas Karim ?…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com