information fournie par So Foot • 20/06/2024 à 17:58

89% des femmes dans le football ont été victimes de discrimination, selon une étude

En voilà une stat accablante.

Mercredi dernier une étude menée par le groupe « Women in football » a publié les résultats d’une étude menée en mai 2024 auprès de 995 femmes travaillant dans le monde du football, et les résultats sont inquiétants. Sur ces 995 femmes, 89% ont déclaré avoir déjà été victimes de discrimination. Des chiffres en hausse par rapport aux dernières études en la matière : 82% en 2023 et 66% en 2020. Une augmentation effrayante qui montre qu’il y a encore du chemin à faire concernant le sport féminin dans le monde.…

MV pour SOFOOT.com