75% des patients atteints de cancer ont subi une pénurie de médicaments

Face à des pénuries de médicaments de plus en plus importantes, la Ligue contre le cancer demande des "punitions financières" contre les laboratoires pharmaceutiques.

(Photo d'illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Les pénuries de médicaments en France "s'aggravent", alerte lundi 20 septembre sur franceinfo Jean-Paul Vernant, professeur émérite d'hématologie, vice-président de la Ligue contre le cancer. "Il y a vingt ans, il y avait 50 ou 60 pénuries par an. Actuellement, près de 2.500 sont recensés par l'Agence du médicament" , assure-t-il.

En 2020, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a en effet enregistré 2.446 signalements de ruptures de stock et de risque de ruptures contre 1.504 signalements en 2019. C'est six fois plus qu'il y a quatre ans. Toutes les classes de médicaments sont concernées par ces signalements, notamment les médicaments cardio-vasculaires (comme des sartans), les médicaments du système nerveux (comme le diazepam), les anti-infectieux (comme l'amoxicilline) et les anti-cancéreux.

"Ces pénuries ne touchent que des médicaments qui sont dans le domaine public, des médicaments anciens qui existent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ces traitements ne sont pas chers et les marges bénéficiaires pour les industriels sont peu importantes. Cela ne rapporte plus assez d'argent, contrairement aux innovations thérapeutiques qui, elles, ont des marges bénéficiaires énormes" , dénonce ce spécialiste.

"Ce sont des médicaments qui sont dans le domaine public et qui représentent 70% ou 80% des traitements que nous utilisons pour traiter le cancer", explique-t-il, expliquant qu'en conséquence 75% des patients atteints de cancer disent avoir été confrontés à une pénurie de traitements , selon une enquête de Ligue contre le cancer.

Jean-Paul Vernant cite notamment l'exemple de la pénurie chronique de BCG, "vaccin extrêmement efficace lorsqu'on l'injecte en intravésicale pour les cancers de la vessie". "Compte tenu des tensions qu'il y a encore actuellement sur la production de BCG, au lieu de d'administrer un traitement médical efficace comme le BCG ou un autre médicament qui est également sous tension, on est parfois contraint de faire des ablations de la vessie à certains patients. C'est absolument dramatique", déplore-t-il.

Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement a décidé d'obliger tous les laboratoires pharmaceutiques français à se doter d'un stock de sécurité minimal de deux mois pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Mais ça ne suffit pas, estime le médecin. "Cela a été voté il y près de deux ans. Le temps que les décrets d'application soient mis en place, en avril ou mai dernier, ils entrent en fonction seulement ce mois-ci. Bien évidemment, cela met un temps fou et nous demandions des stocks de quatre à six mois", explique-t-il.

Pour parer à ce problème, le vice-président de la Ligue contre le cander demande des "punitions financières" contre les laboratoires pharmaceutiques. À plus long terme, il souhaite faire rapatrier en Europe la production de principes actifs et que soit créer en France "une structure donneuse d'ordre qui travaille dans le cadre d'une association public-privé" qui "fasse travailler des laboratoires de chimie privés français et des façonniers français qui travaillent déjà actuellement pour l'industrie pharmaceutique, mais dans le désordre le plus complet".