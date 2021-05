60% des Français approuvent le "pass sanitaire" pour retrouver une "vie normale"

Adopté dans la douleur à l'Assemblée nationale cette semaine après la fronde du MoDem, le "pass sanitaire" est plutôt plébiscité par les Français, révèle un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 13 mai.

(Photo d'illustration) ( AFP / PASCAL GUYOT )

Alors que l'étape 2 du déconfinement approche à grands pas, un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro* publié jeudi 13 mai révèle que pour les deux-tiers des Français (66%-32%), le bonheur et le soulagement d'être déconfinés l'emporte largement sur l'inquiétude face à une épidémie de Covid-19 pourtant très présente.

Ils comptent bien profiter de la terrasse d'un restaurant ou d'un café (59%), loin devant le fait de retourner faire les magasins (28%), au cinéma (19%) ou au musée (10%) et au théâtre (7%). Les Français ont également hâte de retrouver les stades et les salles de concerts. Et pour pouvoir y participer, 60% d'entre eux se disent favorables à l'instauration du "pass sanitaire" pour retrouver "une vie normale"

Cette attestation de vaccination, un test négatif ou un certificat de rétablissement du Covid-19 sera indispensable pour accéder à des événements de plus de 1.000 personnes à partir de 19 mai. Voulu par Emmanuel Macron, ce "pass sanitaire" a été rejeté le 12 mai dans un premier temps à l'Assemblée nationale, grâce au vote contre des élus MoDem, pourtant alliés de la majorité, avant d'être finalement adopté quelques heures plus tard.

Le pass sanitaire plébiscité par tous

Un sujet qui fait donc débat chez les politiques et dans les médias, mais pas auprès des Français, puisque ce certificat sanitaire est largement plébiscité par toutes les catégories de population , même si certaines disparités persistent. Les plus favorables sont notamment les cadres (74%), les plus de 65 ans (71%), les personnes à hauts revenus (69%) et les habitants de la région parisienne (66%). Les Français les plus opposés à son instauration sont les employés (47% sont contre), les ouvriers (48%), les personnes aux bas revenus (49%) ou encore ceux résidant en zone rurale (44%).

En ce qui concerne les opinions politiques, deux tiers des sympathisants du PS (64%) et d'EELV (65%) s'y disent favorables, tout comme les trois quarts des sympathisants Les Républicains (77%) et 85% des proches de La République en marche. A l'inverse, plus de la moitié des Insoumis (56%) et des RN (52%) sont opposés à sa mise en place.

Les Français ne font pas confiance au gouvernement

Malgré leur hâte d'être déconfinés, 59% Français ne font toujours pas confiance au gouvernement pour réussir cette nouvelle étape. Une défiance particulièrement marquée auprès des sympathisants de gauche (64% des PS et 78% des Insoumis) et du Rassemblement national (86%). Ce sont essentiellement les sympathisants LREM (82%), LR (60%), et dans une moindre mesure les proches d'EELV (55%) qui font le plus confiance au gouvernement.

Les deux-tiers des personnes interrogées ne croient par ailleurs pas le Premier ministre Jean Castex quand il dit que nous sommes "en train de sortir durablement de la crise sanitaire".

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.003 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés apr Internet les 12 et 13 mai 2021.