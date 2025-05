5 idées pour occuper Jean-Michel Aulas à Lyon

Jean-Michel Aulas candidat aux municipales de Lyon ? On s'en rapproche. Mais si l'ancien président de l'OL change d'avis ou prend une raclée dans un an, nous avons plein d'autres idées pour lui.

Président de l’OL

Selon certaines indiscrétions, Aulas aurait sondé Xavier Niel et plusieurs hommes d’affaires lyonnais pour manigancer un rachat de son Olympique lyonnais chéri, que John Textor et Eagle Football Group emmènent vers une rétrogadation administrative en Ligue 2. Le PDG de Free aurait décliné, l’ancien a démenti, mais on ne peut pas s’empêcher d’y croire, puisqu’apparemment, l’OL refuse de tourner la page. Vendredi, d’ailleurs, JMA répondait à une pique de Textor et remettait l’église au centre du village, dans les colonnes de L’Équipe : « J’ai vendu parce que mes deux actionnaires, Pathé et IDG Capital, ont voulu vendre et que j’étais tenu, en raison de notre cotation en Bourse, de les suivre. Moi, je ne voulais pas vendre. Ensuite, pendant trois ans, je devais assurer le service après-vente, justement. Mais j’ai été écarté au bout de cinq mois, il y a deux ans. » Jean-Michel, si tu reviens, j’annule tout.

Il n’y a jamais eu de projet de ce type pour Holnest ni avec X Niel ni avec personne et les personnes qui font courir ce bruit ont sûrement intérêt à diffuser ce genre de fake news pour qui ? …. Tout cela ne m’intéresse définitivement pas !…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com