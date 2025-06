« 5-0 ! On leur a pas donné l'heure » : balade dans Paris après le sacre du PSG

Les supporters parisiens l'attendaient toute la journée, et ils ont fêté la nuit du samedi 31 mai le sacre de leur équipe préférée en Ligue des champions. Au milieu des fumigènes, des ados qui avaient traversé la France pour venir et des cris de joie, la fête a malheureusement fini par dégénérer.

« Je n’ai jamais autant kiffer devant un match. » Les mots sortent de la bouche de Julien, Marine, Djibril ou Jean-Thomas à la sortie du Parc des princes. Ils auraient pu être à Munich, comme les plus chanceux. Ou à Reims, Angers ou Montpellier. Qu’importe. Tous et toutes, ce samedi soir, ont touché du doigt l’horizon d’une vie. Un des moments les plus désirables. Comme le Bac pour certains, le mariage pour de moins en moins ou la naissance d’un enfant. La menthe des mojitos a poussé tout l’après-midi, à Paris. Les bars préparent leurs tables, et se sont parés de drapeaux. La Pigallerie, le Lakanal, le Corcoman’s, le Chope-Moi de République : tous affichent complets depuis lundi, les bouts de trottoir du quartier de Châtelet aussi. Il fait 25 degrés à Paris, quelques nuages et la pluie de 14 heures s’est vite estompée.

Ambiance de carnaval

Certains sont venus de Dordogne, de Lorraine, de Normandie ou de Vendée. Tous ne pensent qu’à une victoire. Allan, venu du 91, prophétise un 3-1. Comme Sacha, de la Roche-Sur-Yon. « On n’a jamais parlé à autant de monde, » clame le premier, en Terminale. Il s’apprête à voir le match « sur son téléphone » , mais s’en moque. Paris doit gagner, la ville est optimiste. Dehors la guigne éternelle, l’horrible mot de Remontada ne fait rire personne. Les maillots d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, mais aussi Kylian Mbappé, Bruno Ngotty ou Fuck Le numéroté 13 fleurissent. Tout le monde attendait 21 heures, l’heure de savoir si Paris était définitivement maudit. Pour espérer gagner la coupe grandes oreilles, les supporters ont explosé les tympans. Aux abords du Parc des princes, à partir de midi. Mais aussi sur sa route, dans les lignes 9 et 10 du métro. Les chants pleuvent, le rappeur Nono La Grinta fait trembler les oreilles avec son refrain de Paris .…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com