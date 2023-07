31 joueuses slovènes demandent le départ du staff pour harcèlement moral

La parole se libère.

Dans une lettre ouverte directement adressée à la fédération slovène, pas moins de 31 joueuses ont pris la plume pour dénoncer le comportement du staff de l’équipe nationale. Selon elles, le management de Borut Jarc n’est plus adapté et met en péril leur campagne de qualification pour le prochain Euro, organisé en 2025. Mais l’affaire va bien au-delà du sportif. Les joueuses expliquent avoir été harcelées moralement par le sélectionneur et son staff et maltraitées lors d’entretiens individuels. Le principal reproche est à propos de leur poids. Elles disent également avoir été obligées de dissimuler des cas d’infection au Covid en 2020.…

EL pour SOFOOT.com