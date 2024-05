27 clubs anglais protestent face à la suppression des replays en FA Cup

Quand on joue 70 matchs par saison, on n’est plus à un ou deux près.

En FA Cup, jusqu’en demi-finales, si le match se finit sur un score de parité, il n’y a pas de prolongation. On joue d’abord un « replay » , sur la pelouse de l’équipe visiteuse. Ce qui rajoute un match entier supplémentaire au sein d’un calendrier déjà surchargé. En conséquence, la fédération avait décidé de supprimer ce concept à partir de la saison prochaine, notamment à cause du passage de six à huit matchs de poules en Ligue des champions et Ligue Europa. Sauf que cette décision ne plaît pas à tout le monde. 27 clubs anglais, 11 professionnels et 16 amateurs, ont adressé une lettre ouverte à Lucy Frazer, secrétaire de la Culture, afin de signifier leur opposition à la disparition des « replays » et demander un amendement.…

LT pour SOFOOT.com