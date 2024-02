information fournie par So Foot • 08/02/2024 à 12:06

26 pays européens signent une déclaration pour soutenir l’UEFA contre Superligue

L’UEFA veut prendre l’avantage dans son match face à la Superligue.

Le congrès de l’UEFA se tient à Paris ce jeudi, à la Maison de la mutualité. Si Emmanuel Macron devait être présent, c’est finalement Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, qui a prononcé le discours d’accueil. Au cours de cette présentation, elle a annoncé la signature par 26 États européens d’une déclaration commune qui rejette la fameuse Superligue et apporte son soutien aux « caractéristiques d’un modèle sportif européen », notamment sur « la structure pyramidale, le système ouvert de promotion et de relégation ». …

