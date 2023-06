24 Heures du Mans et Formule 1 : même combat ?

D'un côté, la discipline reine du sport automobile : la Formule 1. De l'autre, la plus grande course de la planète : les 24 Heures du Mans. Alors que la célèbre épreuve d'endurance fête ce week-end son centenaire, Le Point s'est penché sur le lien complexe qui unit les deux disciplines.

L'occasion de répertorier les différences majeures entre ces catégories et de mieux comprendre leur philosophie. Mais aussi de répondre à une question : un pilote de Formule 1 est-il semblable à son homologue engagé aux 24 Heures du Mans ?

Sprint vs endurance, une intelligence de course bien différente

Entre la F1 et le WEC (le championnat du monde d'endurance), « le process n'est pas du tout le même », nous explique Olivier Panis, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1996 sur Ligier. « En F1, vous participez à une course sprint d'une heure trente à deux heures dans une monoplace, alors que l'endurance, comme son nom l'indique, c'est de l'endurance, avec des temps de course compris entre six et vingt-quatre heures, sur des prototypes. Ici, il faut plus gérer la voiture, plus gérer la météo, plus gérer sa fatigue… »

« La Formule 1, c'est vraiment la vitesse pure. Tout est optimisé pour un sprint, vous ne faites aucun compromis, il faut juste que la fiabilité tienne », ajoute Sébastien Buemi, qui a été pilote Toro Rosso de 2009 à 2011. Plus jeune pilote à avoir remporté à quatre reprises les 24 Heures





