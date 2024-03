2023, année faste pour le réassureur Scor

( AFP / JEAN AYISSI )

Le réassureur Scor a publié mercredi un bénéfice net record pour l'an dernier, porté par des hausses des tarifs et une charge des sinistres climatiques moins importante, une performance saluée par les investisseurs.

"En 2023, Scor dégage des résultats records (...) dépassant son objectif de création de valeur", a déclaré le président du conseil d'administration Fabrice Brégier, cité dans un communiqué.

Le bénéfice net s'élève à 812 millions d'euros pour 2023, lancé par un début d'année en trombe, à la faveur d'"une forte amélioration des termes et conditions tarifaires".

Cette politique, combinée à un exercice plus clément l'an dernier sur le plan climatique - la sinistralité liée aux catastrophes naturelles est notamment jugée "plus faible que prévu" au quatrième trimestre -, permet au réassureur d'afficher un résultat net présenté comme record.

Il contraste avec la perte nette de 1,38 milliard d'euros de 2022, à normes comptables comparables, mais reste cependant un peu en dessous des attentes des analystes.

Les revenus brut d'assurance - équivalent du chiffre d'affaires après un changement de normes comptables pour le secteur en 2023 - sont restés stables à 15,92 milliards d'euros.

"L'environnement est volatil, parfois imprévisible, mais offre des opportunités intéressantes pour Scor", a souligné le directeur général Thierry Léger, en poste depuis moins d'un an, lors d'une conférence de presse.

Les résultats étaient salués en Bourse: l'action de Scor gagnait vers 11H30 9,60% à 29,92 euros, dans un marché en très légère hausse de 0,09%.

Le réassureur proposera à ses actionnaires le 17 mai lors de l'assemblée générale un dividende de 1,80 euro par action, identique à celui de l'exercice 2021 mais supérieur au 1,40 euro de 2022.

- Année mouvementée -

Dans le détail, le résultat de l'activité dommages et responsabilité ("P&C") revient en territoire positif en 2023, à +897 millions d'euros contre -902 millions d'euros sur l'exercice précédent. La branche vie et santé (L&H) a suivi la même trajectoire, à +589 millions d'euros contre -316 millions d'euros en 2022.

Toutes les divisions ont dépassé les attentes, a précisé M. Léger.

Les résultats de l'entreprise, positionnée dans un secteur pouvant fortement varier d'une année sur l'autre, illustrent l'avantage repris par les réassureurs face à leurs clients assureurs, sur le volet tarifs mais aussi le volet garanties.

"Il est vrai que nos clients se retrouvent avec une plus grande part de risque et une plus grande volatilité qu'auparavant", a reconnu M. Léger.

Scor a connu une année 2023 mouvementée, marquée par l'éviction surprise en janvier de son directeur général, Laurent Rousseau, et le décès de son président emblématique, Denis Kessler, en juin.

Sortie de l'alliance mondiale des assureurs pour l'objectif zéro carbone (NZIA) en mai, elle a lancé en septembre sous la houlette du nouveau directeur général Thierry Léger un plan stratégique pour 2024 à 2026.

Scor travaille aussi à dénouer plusieurs années de conflit avec l'assureur Covéa (MMA, Maaf, GMF), écho de la tentative de rachat avortée du second sur le premier en 2018.

M. Léger a par ailleurs refusé de commenter la situation du directeur général du réseau mutualiste d'Améa Groupe (Macif, Aesio...) Adrien Couret, administrateur de Scor, soupçonné d'avoir participé à une opération visant à saboter le rachat par Covéa d'un autre réassureur, PartnerRe.