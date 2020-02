2020, année de la zone de libre-échange africaine

Deux ans après sa création, la zone de libre-échange africaine devrait entrer en vigueur dès cette année 2020. Les précisions ont été apportées à l'issue du sommet de l'Union africaine, qui s'est achevé lundi 10 février à Addis-Abeba, après plusieurs jours de débats entre les membres. Désormais, la Zleca a son chef, le Sud-Africain Wamkele Mene, choisi parmi 120 candidats, et un calendrier précis a été annoncé. À 43 ans, cet économiste connaît bien le dossier puisqu'il était jusqu'à présent le négociateur en chef de l'Afrique du Sud pour la Zleca et représentait déjà son pays son au sein des instances de négociation de l'Organisation mondiale du commerce.Lire aussi Zone de libre-échange continentale : l'Afrique du Sud étudie les opportunitésLire aussi Zone de libre-échange continentale : c'est parti !Les Africains pressent le pas« Nous devons construire un marché dont les entreprises africaines devront être les acteurs principaux. Le temps du colonialisme et de l'impérialisme est révolu », a lancé, ravi, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui a pris la tête de l'Union africaine pour un an. Le secrétariat de la Zleca sera situé à Accra, au Ghana. Et plusieurs instruments opérationnels ont été discutés, comme les règles d'origine qui régissent les conditions dans lesquelles un produit ou un service peut être échangé hors taxes dans toute la région, mais aussi les concessions tarifaires : un...