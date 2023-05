1978 : Quand le Mexique s’habillait en Levi’s

En 1978, le Mexique se pointe à la Coupe du monde avec un maillot à l’équipementier inédit : Levi’s. C’est la seule fois dans l’histoire que la marque de San Francisco va venir pointer le bout de son jean dans le football. Récit.

Ce 20 mai 2023 est un sacré anniversaire pour Levi’s et pour l’histoire de la mode en général. On fête le 150 e anniversaire du dépôt de brevet du rivet en cuivre. Dit comme ça, ce n’est pas très sexy, et c’est d’ailleurs pour cela que Levi’s préfère orienter sa communication autour du « 150 e anniversaire du blue-jeans », même si cette com est historiquement fausse. De fait, le 20 mai 1873, Levi Strauss, sur une idée originale du tailleur Jacob Davis, dépose un brevet qui lui donne l’exclusivité, pendant 25 ans, d’utiliser des rivets (ces petits ronds de cuivre que vous trouvez désormais sur tous les jeans) pour renforcer les poches de ses pantalons. À l’époque, aux États-Unis, le jean est un vêtement de travail, et sa qualité première est d’être résistant (aux outils, aux conditions de travail…). Avec les rivets, ses jeans sont désormais les plus résistants du marché, et c’est ainsi que Levi’s va devenir la référence en matière de jeans, la plupart des concurrents devant mettre la clé sous la porte.

Cow-boy, Pelé et Donald Trump

Les employés de Levi Strauss & Co, dans les années 1880.

Au fil du siècle qui suivra cette invention, Levi’s va réussir, grâce à des petites innovations et des revirements marketing bien sentis (notamment délaisser le travailleur au cours des années 1930 au profit des cow-boys, ou encore être la première marque à lancer une ligne de jeans pour femmes) à rester le leader du marché du denim. La référence en la matière. Mais rarement, pour ne pas dire jamais, Levi’s va sortir de ses standards. La firme de San Francisco ne va tenter d’attaquer d’autres marchés que très épisodiquement… Et l’un de ces épisodes, c’est le jour où Levi’s a tenté une incursion dans le monde du sportswear , et plus précisément celui du football.…

Par Eric MAGGIORI pour SOFOOT.com