1970 et 1971 : ces premières Coupes du monde féminines que tout le monde a oublié

La Coupe du monde féminine, en Australie et en Nouvelle-Zélande, connaît en 2023 sa 9e édition. Pourtant, avant que la FIFA ne reprenne l’organisation de la compétition en 1991, des premiers Mondiaux féminins avaient été organisés en 1970 et en 1971 avec un succès populaire inédit. Bienvenue dans un monde où les Danoises sont doubles championnes du monde.

Le football féminin connaît une internationalisation et une médiatisation croissantes, alors que pourtant son histoire est aussi ancienne que le football masculin. Faut-il rappeler que le premier match international masculin s’est déroulé le 30 novembre 1872, et qu’il a fallu attendre moins de dix ans pour qu’Anglaises et Écossaises emboîtent le pas, le 9 mai 1881 à l’Easter Road d’Edimbourg ? Les retours de la presse de l’époque attestent néanmoins d’une période encore misogyne, en se focalisant sur l’apparence des footballeuses et sur leur technique de jeu – si tant est que ces remarques aient disparu de nos jours. Il faut attendre la Première Guerre mondiale, période de l’histoire où les femmes acquièrent un nouveau rôle social, puisqu’elles sont amenées à occuper les tâches dévolues aux hommes qui étaient partis au front, pour voir le football féminin, tout comme les droits des femmes, s’émanciper. Ainsi, certains matchs concurrencent même le football masculin. C’est le cas le 26 décembre 1920 au Goodison Park de Liverpool où près de 53 000 spectateurs sont réunis pour assister au match entre les Dick, Kerr’s Ladies et les St. Helen’s Ladies. Cette popularité croissante attire certes les projecteurs, mais aussi les critiques de la part d’une société encore ancrée dans le patriarcat. Le 5 décembre 1921, la Fédération anglaise de football (FA) interdit tout simplement la pratique du ballon rond féminin pour « protéger les femmes » qui ne « sont pas physiquement capables de jouer au football » . D’autres pays vont suivre cet exemple, ce qui stoppe une première internationalisation du football féminin.

Une première « Coppa del Mondo » en 1970 en Italie

Il faut attendre l’émergence des mouvements féministes des années 1960-1970 pour voir un renouveau et que les différentes fédérations reconnaissent à nouveau ce sport. Le chemin est semé d’embûches, mais cette période de libération des mœurs donne un nouveau souffle à la pratique. En particulier grâce à la Tchécoslovaquie et l’Italie qui mettent en place plusieurs compétitions, notamment une premièr

Par Kévin Veyssière pour SOFOOT.com