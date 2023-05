1908 : Quand des membres du Milan donnaient naissance à l’Inter

Je vous parle d’un temps que les moins de 115 ans ne peuvent pas connaître. En 1908, pour protester contre une décision de la Fédération italienne d’exclure les joueurs étrangers du championnat, des membres dissidents du Milan Cricket décident de fonder un nouveau club.

Nous sommes le 12 février 1905, au Campo dell’Acquabella de Milan. C’est jour de derby milanais. D’un côté, le Milan Cricket. De l’autre, l’Int… Ah non. De l’autre côté, ce n’est pas l’Inter, mais l’autre grand club milanais du début du siècle : l’US Milanese. Et pour cause : en 1905, l’Internazionale n’existe pas encore. Le match se termine sur le score de 3-3, l’US Milanese s’imposera 7-6 (!) au retour et se qualifiera pour le tour final, qui verra la Juventus remporter le Scudetto 1905. À cette époque, trois clubs se partagent la scène milanaise du football : le SEF Mediolanum, fondé en 1896 (création de la section football en 1898), le Milan, créé en 1899 et, donc, l’US Milanese, dernier né de la famille.

Un Scudetto par forfait

Des trois, c’est bien le Milan Football & Cricket Club qui brille le plus. Il est le premier club milanais à participer à la phase finale du championnat italien. En 1900, il accède aux demi-finales du championnat, mais se fait gifler par le FBC Torino (3-0). Il faudra donc attendre l’année suivante pour voir le tout premier but officiel inscrit par Milan : il est l’œuvre du Suisse Ettore Negretti, double buteur en demi-finales face à la Juventus. À la surprise générale, Milan remporte la finale face au jusqu’ici invincible Genoa (0-3), mettant ainsi un terme à l’hégémonie génoise et soulevant son premier Scudetto. Il faudra ensuite attendre 1906 pour que Milan aille chercher son deuxième Scudetto, cette fois-ci d’une manière plutôt ubuesque. Après avoir écarté l’US Milanese lors de la finale des éliminatoires lombardes, Milan doit disputer le groupe final face au Genoa et à la Juventus. À l’aube du dernier match, le classement récite : Juventus 5 points, Milan 3 points, Genoa 2 points. Et il ne reste plus qu’un match à jouer : Milan-Juventus. Milan s’impose 1-0 et termine donc à égalité avec la Juve, avec la même différence de buts (+2), mais avec une meilleure attaque (6 buts marqués contre 5).…

Par Éric Maggiori pour SOFOOT.com