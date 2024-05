155 policiers blessés après un match de quatrième division à Berlin

Dynamo, Energie : évidemment que ça fait des étincelles.

La rencontre entre le BFC Dynamo Berlin et l’Energie Cottbus a été remportée par les visiteurs (0-2), mais a surtout été marquée par une vague d’incidents sans précédent autour du stade et sur la pelouse du Sportforum Hohenschönhausen. Au total, 116 policiers ont été blessés par des gaz irritants, 28 autres lors d’agressions et 11 agents de la police fédérale ont été blessés par des engins pyrotechniques. De leur côté, les forces de l’ordre ont arrêté plus de 70 suspects, et 62 plaintes ont déjà été déposées. Sur X, la ministre fédérale de l’Intérieur Nancy Faeser, a partagé son soutien aux policiers : « Une telle violence détruit le sport. J’espère que les policiers blessés se rétabliront rapidement. » …

