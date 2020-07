14 Juillet : année noire pour les artificiers

Comme la plupart des communes de France, Lyon a annulé son feu d'artifice du 14 Juillet cette année en raison de la crise sanitaire. (Photo d'illustration) © Nicolas Liponne / NurPhoto / NurPhoto via AFP

À quelques jours de la fête nationale, ce devrait être le coup de feu pour les artificiers français. Pourtant, malgré la reprise progressive de l'économie, l'activité ne décolle pas. « Depuis le début de l'année, on n'a eu aucun spectacle », se désole Jacques Couturier, président des sociétés Jacques Couturier Organisation et Planète Artifices. « La Fête du citron à Menton, les spectacles au Futuroscope, le Hellfest, le 14 Juillet... On est abonnés au mot annulé. »

Si les mesures sanitaires ont été progressivement allégées, les rassemblements restent strictement encadrés pour éviter la propagation du virus. Un contexte peu propice aux traditionnels spectacles pyrotechniques qui illuminent le ciel pendant l'été, et un coup dur pour un secteur qui ne vit quasiment que de la période estivale.

80 à 90 % du chiffre d'affaires en été

« L'été, c'est 80 à 90 % de nos chiffres d'affaires, dont une bonne partie les 13 et 14 juillet », pointe Jean-Frédéric Dartigue-Peyrou, secrétaire général du Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices (Sfepa). Les grosses entreprises se sont diversifiées ces dernières années en proposant des spectacles hors saison pour des parcs d'attractions, des festivals ou des événements, mais la fête nationale reste bien le temps fort de l'année pour la profession.

Les artificiers ont bien eu une lueur d'espoir en juin. Le déconfinement se

... Lire la suite sur LePoint.fr