Yann Jounot : "Le marché de la sécurité, c'est sept fois la croissance mondiale"

France 24 • 22/11/2019 à 17:53

Préfet en charge des questions de sécurité nationale, ancien coordonnateur national du renseignement auprès du président de la République,Yann Jounot est président du salon Milipol qui se tient cette semaine à Paris. Il s'agit du plus grand salon au monde dédié à la sécurité intérieure des États et des organismes privés. Dans cet entretien, il nous parle des enjeux du marché de la protection, en forte croissance face aux vulnérabilités toujours plus nombreuses d'une société qui se complexifie.