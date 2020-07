Vladimir Poutine : président à vie ?

France 24 • 02/07/2020 à 20:08

Sans grande surprise, Vladimir Poutine a remporté son référendum en Russie, reporté pour cause de coronavirus.

Les Russes ont dit « oui » à une ensemble de réformes constitutionnelles. La plus emblématique donne le droit à l'actuel président de remettre à zéro le compteur de ses mandats et donc d'envisager un maintien au pouvoir jusqu'en 2036.

« A tsar is born »... Ce n'est ni le chef d'œuvre original de William Wellman, ni le remake de Bradley Cooper mais le scénario à la russe imaginé par Vladimir Poutine.