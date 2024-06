Une première pour l'équipe de France : "autant d'occasions (48 frappes au but) sans jamais marquer"

information fournie par France 24 • 26/06/2024 à 12:43

Tenue en échec par la Pologne (1-1), la France se présentera dans les huitièmes de finale de l'Euro-2024 en tant que deuxième de son groupe D, derrière la surprenante Autriche, alors que la soporifique Angleterre a terminé en tête du groupe C au bout de l'ennui. Le retour en tant que titulaire de Kylian Mbappé, buteur sur penalty à la 56e minute, n'a pas vraiment rassuré sur le potentiel de ces Bleus, incapables de marquer dans le jeu pour le troisième match de suite, malgré 19 tirs dont 7 cadrés. Plus de précisions avec Xavier Barret, Journaliste sportif et auteur de "Guide insolite & érudit de l'Euro".