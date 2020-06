Un printemps meurtrier pour Donald Trump

France 24 • 08/06/2020 à 10:25

La colère gronde aux États-Unis après la mort de Georges Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par un policier blanc. Les manifestations se multiplient dans des centaines de villes au son de "Black Lives Matter" (La vie des Noirs compte) : Minneapolis, Washington, New York, San Francisco, Los Angeles... A cinq mois de la présidentielle, Donald Trump dénonce les pillages et menace d'envoyer l'armée. Son rival, le démocrate Joe Biden, critique la réponse sécuritaire et dénonce un racisme institutionnel. La société américaine est-elle raciste ? Quel impact pour la présidentielle?