Trump : la tentation du coup de force ?

France 24 • 09/06/2020 à 19:33

C'est un mouvement sans précédent qui s'est emparé des États-Unis depuis la mort de George Floyd le 25 mai. Alors qu'une partie de l'Amérique - Noirs et Blancs réunis - manifeste aux quatre coins du pays contre le racisme et les violences policières, Donald Trump lui, reste impassible. "La loi et l'ordre" : voilà le message que martèle le président américain sur Twitter, devenu son nouveau bouc émissaire. Le réseau social se cabre, l'armée et certains dirigeants républicains ont également du mal avec les appels à la répression lancés par la Maison Blanche. Trump : la tentation autoritaire ?