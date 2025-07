information fournie par AFP Video • 01/07/2025 à 13:01

Les italiens et les touristes marchent devant le Colisée à Rome tandis que l'Italie fait face à une vague de chaleur. Les pays méditerranéens, de la péninsule ibérique à travers la France et l'Italie jusqu'aux Balkans et à la Grèce, souffrent d'une vague de chaleur depuis plusieurs jours, entraînant des avertissements sanitaires et des alertes d'un risque accru d'incendies de forêt. 1es IMAGES