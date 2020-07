Soolking l'universel !

France 24 • 25/07/2020 à 17:17

Cette semaine, dans Légendes urbaine, nous avons rendez-vous avec le phénomène Soolking ! Cet artiste éclectique surfant sur le meilleur de la culture orientale, urbaine et pop est devenu en quelques années une véritable star mondiale. Il cumule à ce jour presque 4 milliards de vues de ses clips sur YouTube et se hisse dans les tops albums de nombreux pays tels que la France, l'Algérie, l'Allemagne, l'Albanie, la Suisse ou même le Kosovo. Retour sur son parcours incroyable, ses surprenant projets "hors musique" et ses engagements humanitaires.