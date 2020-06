Réouverture des cinémas en France : les cinéphiles retrouvent le grand écran

France 24 • 22/06/2020 à 23:37

Après plus de trois mois de fermeture pour cause de pandémie de coronavirus, les cinémas peuvent enfin rouvrir leurs portes en France, pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Reportage de Samia Metheni