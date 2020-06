France 24 • 22/06/2020 à 15:37

Après plus de trois mois de fermeture pour cause de pandémie de coronavirus, les cinémas peuvent enfin rouvrir leurs portes en France. Dans ce numéro spécial de "À l'Affiche" Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les enjeux de cette journée cruciale pour les salles obscures, durement touchées par la crise sanitaire.