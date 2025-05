information fournie par AFP Video • 16/05/2025 à 14:39

L'audition de François Bayrou n'est "pas un aboutissement" mais seulement "une étape", pour les victimes de l'affaire Bétharram. Depuis l'ouverture de l'enquête sur les violences physiques et sexuelles commises dans l'établissement catholique béarnais, les plaintes et les témoignages se sont multipliés. Et le combat pour qu'il n'y ait plus aucune impunité dans ce genre d'affaire ne fait que commencer.