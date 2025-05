Pas de réunion entre Iraniens et Européens vendredi (ministre français à l'AFP)

information fournie par AFP Video • 01/05/2025 à 21:11

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot confirme qu'il n'y aura pas de réunion vendredi entre Iraniens et Européens sur le nucléaire iranien, comme l'avait suggéré Téhéran plus tôt cette semaine. "Il y avait une réunion technique d'envisagée préalable à la (...) rencontre à haut niveau entre les Etats-Unis et l'Iran. Cette rencontre ne se tenant pas, la réunion technique n'avait plus de pertinence, en tout cas, à cette échéance-là", déclare-t-il à l'AFP, faisant référence au report d'une réunion entre Américains et Iraniens samedi à Rome. SONORE