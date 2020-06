Olivia Ruiz, de la chanson à la littérature

France 24 • 23/06/2020 à 13:22

Louise Dupont reçoit une chanteuse à la voix pas comme les autres et à l'univers largement inspiré par ses origines espagnoles. Après la chanson, c'est dans un roman qu'Olivia Ruiz nous raconte son héritage et fait son entrée en littérature. Dans "La commode aux tiroirs de couleurs" (Ed. JC Lattès) on retrouve les thèmes qui lui sont chers : l'exil, le déracinement, la fuite de l'Espagne franquiste, mais aussi la difficulté et la richesse de vivre entre deux cultures